فايزر تحقق إيرادات وأرباحا قياسية خلال 2022

أعلنت شركة صناعة الأدوية الأمريكية العملاقة “فايزر”، الثلاثاء، تحقيق أرباح قياسية خلال العام الماضي، في حين تتوقع تباطؤ الإيرادات خلال العام الحالي.

وذكرت الشركة المطورة لأحد اللقاحات الرئيسية المضادة لفيروس كورونا في العالم إن إيراداتها خلال العام الماضي بلغت 100.3 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات في تاريخها.

كما حققت الشركة نموا تشغيليا بنسبة 30%، في حين زادت أرباحها بنسبة 43% إلى 31.3 مليار دولار.

وقالت الشركة إن ازدهار مبيعاتها من عقار فيروس كورونا المستجد “باكسلوفيد” ساهم في زيادة إيراداتها.

وفي نفس الوقت، تتوقع الشركة تراجع إيراداتها خلال عام 2023 الحالي لتتراوح بين 67 و71 مليار دولار، مع انحسار جائحة كورونا وتراجع الطلب على اللقاحات والأدوية المرتبطة بها.

وزادت أرباح المساهمين بعد وضع العوامل الخاصة في الحساب خلال العام الماضي بنسبة 62% سنويا إلى 6.58 دولار للسهم الواحد، في حين تتوقع الشركة أرباحا تتراوح بين 3.25 و3.45 دولار للسهم خلال العام الحالي.

وبلغت إيرادات “فايزر” السنوية 81.3 مليار دولار خلال عام 2021، وبلغت قيمة الأرباح 22 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.