خطوة جديدة لدعم العملة المحلية.. المركزي التركي يقدم حوافز للبنوك لزيادة الودائع بالليرة

قرر البنك المركزي التركي رفع نسبة حفظ الأوراق المالية للبنوك إلى 10% من 5% في إطار جهوده للتشجيع على التخلي عن الدولار.

وقال البنك المركزي في بيان، اليوم السبت، إن البنوك سوف تحصل على خصم في نسبة حفظ الأوراق المالية إذا قامت بزيادة حصة ودائعها بالليرة إلى أكثر من 60%، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وسوف يصبح هذا التغير ساريا اعتبارا من 24 فبراير/شباط المقبل.

كان المركزي التركي أعلن أمس الجمعة أن أولى أولوياته توسيع نطاق استخدام الليرة من خلال زيادة حصتها في ودائع البنوك إلى 60% خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع من نحو 35% العام الماضي.

وتقول تركيا إن تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة يعد هدفا رئيسيا في 2023.

وأفادت بلومبرغ أول أمس الخميس، بتراجع الليرة التركية بنسبة 0.2% ليصل سعر الدولار الأمريكي 18.78 ليرة، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.1% مقابل 18.76.

يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2021 أعلن البنك المركزي التركي عن تقديم حوافز لمن يقومون بتحويل الذهب أو الودائع التشاركية إلى ودائع بالليرة التركية، ضمن سلسلة من الجهود لدعم الليرة التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة لحماية الودائع بالليرة من تقلبات أسعار العملة.

وأعلن أردوغان عن حوافز لأصحاب الودائع لتشجيعهم على تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، حيث يعوض البنك المركزي أي خسائر ناتجة عن انخفاض سعر الليرة التركية خلال فترة الإيداع.

وتعهدت الحكومة التركية بدفع الفرق بين قيمة الودائع بالليرة وما يعادلها من الدولار، إذا كان العائد منها دون مستوى سعر الصرف مقابل الدولار.