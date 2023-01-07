احتياطيات قطر الدولية تقفز بأكثر من 12% في ديسمبر

أعلن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية لديه بنسبة نمو 12.4%، لتصل إلى 172.1 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع 153.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2021، بينما سجلت نموًا بنسبة 3.6% مقارنة مع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 التي بلغت حينها 166.109 مليار ريال.

وقال البنك إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية ارتفعت في ديسمبر الماضي بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياسًا مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت نموًا شهريًّا بنسبة 2.7% مع نوفمبر 2022.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي لتصل إلى 230 مليار ريال قطري، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.1 مليار ريال قطري. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://t.co/5LXJ77t85n pic.twitter.com/ksXB9yXRko — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) January 7, 2023

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الاحتياطيات الرسمية “تتكون من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معًا ما يُعرف بـ(الاحتياطيات الدولية الكلية)”.

وأضافت أن الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي أظهرت “قفزة في أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 20.4% إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021”.

وقالت إن مخزون الذهب “ارتفع مع نهاية ديسمبر 2022 إلى 19.591 مليار ريال، مقارنة مع 12.047 مليار ريال في ديسمبر من العام الماضي”.