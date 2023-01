تاسع تراجع على التوالي.. فاو: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل الانخفاض

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهبطت دون المستوى الذي كانت عليه قبل سنة، في ختام سنة شهدت ارتفاعًا للأسعار.

وتراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يستخدم لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 1.9% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبلغ هذا المؤشر 132.4 نقطات في ديسمبر “أي أقل بنسبة 1% عن مستواه المسجل قبل سنة، لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقاط، وهو ما يمثّل ارتفاعًا يصل إلى 18 نقطة أي 14.3% بالمقارنة مع عام 2021”.

The index of world food prices dipped for the ninth consecutive month in December 2022, declining by 1.9 percent.

Vegetable oil world quotations led the decrease. https://t.co/oT8gHhyA04

— FAO Newsroom (@FAOnews) January 6, 2023