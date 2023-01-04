محافظ المركزي التونسي يحذر من خطر احتمال خروج معدل التضخم عن السيطرة

حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات.

ودافع العباسي عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، حيث رفع البنك يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8% من 7.25% في ثالث زيادة هذا العام.

وأثار قرار رفع الفائدة غضب الحكومة، وقال وزير الاقتصاد سمير سعيد أمس الثلاثاء إن الزيادة البالغة 75 نقطة أساس كانت كبيرة، وستزيد مصاعب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف “أتفهم استقلالية البنك المركزي وأنا أكثر المدافعين عنه، وأتفهم حرصه على مكافحة التضخم، لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس”.

لكن العباسي قال في مؤتمر صحفي إنه ليست هناك أدوات وخيارات كثيرة لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي.

وأضاف “معدلات التضخم قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي”.

وتوقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 11% في المتوسط عام 2023 ارتفاعا من 8.3% العام الماضي، وقال “الوضع سيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية، زاد من وتيرتها عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وترزح تحت عبء ديون تتجاوز 100% من إجمالي الناتج المحلي.

وتسعى تونس، التي تكافح لحل أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي، تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وتخفيضات في دعم الطاقة والغذاء.