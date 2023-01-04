تزامنا مع هبوط الجنيه.. بنوك مصرية تطرح شهادات ادخار بعائد 25%

أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اليوم الأربعاء، طرح شهادات ادخار جديدة بعائد يبلغ 25%، وهي أكبر شهادة تصدر في البلاد بهذا العائد المرتفع.

ويأتي هذا الإعلان تزامنا مع تراجع الجنيه المصري إلى ما يقرب من 26 جنيها للدولار، اليوم الأربعاء، مع الاستمرار في الهبوط. وبذلك، سجّل الجنيه أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال بنك مصر في بيان “تم توفير الشهادة منذ بداية عمل اليوم (الأربعاء)، في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك”.

وبحسب البيان، فإن قيمة العائد ستُصرف كاملة بعد انتهاء أجل الشهادة (بعد عام) أو تُصرف بشكل شهري بعائد 22.5%، وهي الضوابط ذاتها التي أعلن عنها البنك الأهلي بعد إعلانه طرح شهادة الادخار الخاصة به.

وفي العام المنقضي، طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة بعائد سنوي 17.25% يُصرف سنويا.

وشهادات الادخار هي سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها إلى مساعدة البنك المركزي على سحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 16.3% في أكتوبر السابق له.

والشهر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 300 نقطة أساس.