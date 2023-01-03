أردوغان يرفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رفع أجور موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25%.

وأضاف في كلمة خلال مشاركته في حفل “الموظفين المتعاقدين” بالعاصمة أنقرة أن “الحكومة التركية تهدف إلى إزالة فقاعة التضخم هذا العام، وإخراجه من أجندة البلاد تماما بدءا من السنة المقبلة”.

وتابع “سنرى معا كيف سيواصل التضخم انخفاضه خلال الأشهر القادمة”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أغلقت عام 2022 عند مستوى أدنى من الهدف المتوسط المدى لتضخم أسعار المستهلكين.

وأوضح أن تضخم أسعار المستهلكين، في ديسمبر/كانون الأول المنقضي، بلغ 1.18% على أساس شهري، بينما سجل 64.27%على أساس سنوي.

وبيَّن أن التضخم السلبي لأسعار المنتجين في ديسمبر يشير إلى انتعاش سريع في هذا المجال أيضا.

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا تجاوز 85% خلال الأشهر الأخيرة، لكنه بدأ بالتراجع قليلا.