اقترب من أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر.. الدولار يهوي أمام اليورو

اتجه الدولار نحو التراجع في رابع جلسة على التوالي مقابل اليورو اليوم الاثنين، وصعد اليورو إلى 1.087 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 1.088 دولار.

وساعدته على ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي كلاس نوت، الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع بـ50 نقطة أساس في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار، وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.

ويعتبر نوت من الصقور في صانعي السياسة، وقد اعتُبر هذا التصريح ردًّا على التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوربي سيتراجع إلى ربع نقطة من مارس/ آذار.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.241 دولار مقتربًا من أعلى مستوى وصل إليه الأسبوع الماضي عند 1.243 دولار.

وتراجع الدولار بشكل طفيف أمام سلة من العملات إلى 101.890 بفارق طفيف عن أدنى مستوى وصل إليه منذ ثمانية أشهر عند 101.510، إذ استقر عند 129.40 ين ياباني بعد التقلبات الشديدة.

وقال البنك المركزي المصري في تقريره الأسبوعي، الخميس، إن الدولار انهار عالميًّا أمام اليورو والعملات الرئيسية، لافتًا إلى أن مؤشر الدولار هبط بنسبة 1.61%، مسجلًا أضعف مستوى له منذ شهر يونيو/ حزيران 2022.

ومن المتوقع أن تظهر استطلاعات الرأي السريعة حول التصنيع لشهر يناير/ كانون الثاني التي من المقرر أن تظهر هذا الأسبوع مزيدًا من التحسن في أوربا، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى انخفاض تكاليف الطاقة مقارنة بالولايات المتحدة.