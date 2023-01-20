سرقة بيانات 37 مليون عميل من شركة اتصالات أمريكية

أعلنت شركة “تي- موبايل” للاتصالات في الولايات المتحدة، أن شخصا مجهولا اخترق شبكتها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسرق بيانات حسابات نحو 37 مليونا من عملائها.

وأفادت شركة الاتصالات الكبرى في بيان رفعته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أنه تم اكتشاف هذا الاختراق في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتعمل الشركة على إخطار العملاء المتضررين بأن قرصانا إلكترونيا استخدم واجهة برمجة تطبيقات، للحصول على أنواع محدودة من المعلومات من حساباتهم.

وتضمنت البيانات التي سُرقت معلومات أساسية عن العملاء، كالاسم وعنوان الفواتير والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وأرقام حسابات المستخدمين على الشبكة، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بعدد الخطوط على الحسابات وخصائص باقة الاشتراك.

وأكدت الشركة أنه بالرغم من ذلك، فإن البيانات الأكثر حساسية لم تتعرض للاختراق، فلم يتعرض للخطر أي كلمات سر أو بيانات بطاقة الدفع أو أرقام الضمان الاجتماعي أو رقم الهوية الحكومي أو أي معلومات أخرى عن الحساب.

وتعرضت الشركة لعمليات قرصنة إلكترونية عدة مرات في السنوات الأخيرة، وفي يوليو/ تموز من العام الماضي، وافقت تي- موبايل على دفع 350 مليون دولار للعملاء الذين رفعوا دعوى جماعية، وقررت أيضًا إنفاق 150 مليون دولار لتعزيز أمن الشركة وبيانات العملاء، وذلك بعد أن كشفت الشركة في أغسطس/ آب 2021 أن بيانات شخصية تشمل أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات رخصة القيادة قد سُرقت، وقد تأثر بالحادثة نحو 76.6 مليون مقيم في الولايات المتحدة.