دراسة: معادن الهواتف المحمولة المهملة في ألمانيا تكفي للسنوات العشر المقبلة

كشفت دراسة حديثة أن المعادن الموجودة في الهواتف المحمولة المهملة في ألمانيا كافية لتغطية متطلبات الموارد الخاصة بالهواتف الذكية للسنوات العشر القادمة.

وقدرت الدراسة، التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا ونشر نتائجها اليوم الاثنين، قيمة إجمالي المواد المعدنية في الهواتف المحمولة التي تم التخلص منها في ألمانيا بحوالي 240 مليون يورو.

كما قدرت قيمة المواد المعدنية في الهواتف الذكية المباعة في ألمانيا خلال عام 2021 بنحو 23.5 مليون يورو، ويمكن أن تغطي الهواتف التي لم تعد مستخدمة متطلبات الموارد للهواتف الذكية الجديدة أكثر من 10 سنوات.

ورغم ذلك أشار معدو الدراسة إلى أن الواقع مختلف، حيث “إنه لا يتم إعادة تدوير جميع الهواتف المحمولة غير المستخدمة، كما لا يُجرى إعادة تدوير الهواتف بصورة كاملة”.

وتعتبر الهواتف المحمولة المهملة جزءًا مما يسمى بالمنجم الحضري باعتبارها مخزونًا لمواد خام داخل منتجات مستخدمة بالفعل.

وقالت بريتا بوكهاغن من المعهد الألماني الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية: “من الصعب للغاية تقدير نوعية المواد الخام التي ستعود إلينا وكيف ومتى”.

وأوضحت بوكهاغن أنه ليس من الواضح في الوقت نفسه مقدار الفولاذ أو الألومنيوم الذي تم استخدامه في إنتاج سيارة أو غسالة قبل 50 عاما، أو كيفية استعادته ومعالجته على النحو الأمثل، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى بيانات أفضل في هذا المجال.