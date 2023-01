أوكسفام تدعو إلى فرض ضريبة على أغنى أغنياء العالم لانتشال ملياري شخص من الفقر

أفاد تقرير صادر عن منظمة أوكسفام، اليوم الاثنين، أن أغنى أغنياء العالم البالغة نسبتهم 1% من سكان الأرض حصلوا على نحو ضعف ما يمتلكه باقي سكان العالم خلال العامين الماضيين.

ودعت المؤسسة الخيرية، التي أصدرت تقريرها السنوي عن عدم المساواة في اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، إلى فرض ضريبة تصل إلى 5% على أصحاب الملايين والمليارات، قائلة إنها قد تدر 1.7 تريليون دولار سنويا، وهو مبلغ يكفي لانتشال ملياري شخص من براثن الفقر.

وتعرف أوكسفام نفسها على أنها اتحاد خيري دولي مقره بريطانيا يتألف من 21 مؤسسة خيرية تعمل من أجل التوصل إلى حل دائم للفقر.

