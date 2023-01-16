أسعار الذهب عند قمة 9 أشهر بدعم توقعات إبطاء التشديد النقدي

صعدت أسعار الذهب في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر، مدعومة بتوقعات إبطاء بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي للتشديد النقدي الذي بدأه في مارس/ آذار 2022.

وأظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تباطؤ أسعار المستهلك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للشهر السادس على التوالي، مسجلا 6.5% بدلا من 7.1%.

وفي التعاملات المبكرة، الاثنين، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 1928 دولارا للأونصة، بأعلى مستوى منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

واستفادت أسعار الذهب من هبوط مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع الفدرالي الأمريكي مطلع الشهر المقبل.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذا آمنا في أوقات الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

ونفذ الفدرالي 7 زيادات متتالية على أسعار الفائدة خلال العام الماضي، ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها بـ25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل الذي سيعقده يومي 31 يناير/ كانون الثاني وفاتح فبراير/ شباط.

والذهب أصل لا يدر عائدا، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية والدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء القادم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ0.55 إلى 24.37 دولارا بعد وصوله إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.

وصعد البلاتين بـ0.1% إلى 1065.46 دولارا، في حين انخفض البلاديوم بـ1.2% إلى 1767.69 دولارا.