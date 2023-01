مديرة صندوق النقد الدولي: توترات اجتماعية محتملة على المستوى العالمي خلال 2023

قالت كريستالينا جورجيفا -المديرة العامة لصندوق النقد الدولي- إنها قلقة من وضع الاقتصاد، وإن العام الجاري قد يشهد توترًا اجتماعيًا على المستوى العالمي، في حين لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف.

وأضافت “نحن في 12 يناير/كانون الثاني 2023، ولدينا من الآن (نماذج) في البرازيل وبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدًا”.

وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر -بنهاية المطاف- في أسواق العمل وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية، وفق قولها.

وتابعت كريستالينا “الوضع لن يتحسن قريبًا بسبب التضخم الذي لا يزال صلبًا، وفي مواجهته لم ينته عمل المصارف المركزية بعد”، مشدّدة على أن “الأزمة لم تنتهِ بعد على الأرجح”.

