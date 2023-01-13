اقتصاد

مديرة صندوق النقد الدولي: توترات اجتماعية محتملة على المستوى العالمي خلال 2023

كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي (غيتي)
13/1/2023

قالت كريستالينا جورجيفا -المديرة العامة لصندوق النقد الدولي- إنها قلقة من وضع الاقتصاد، وإن العام الجاري قد يشهد توترًا اجتماعيًا على المستوى العالمي، في حين لم يظهر بعد تأثير تشديد السياسات المالية على التوظيف.

وأضافت “نحن في 12 يناير/كانون الثاني 2023، ولدينا من الآن (نماذج) في البرازيل وبيرو وبوليفيا وكولومبيا والمملكة المتحدة، وكل ذلك لأسباب مختلفة ولكن مع توترات اجتماعية واضحة جدًا”.

وإذا كان ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر -بنهاية المطاف- في أسواق العمل وهي نتيجة منطقية لهدف التباطؤ، فقد يؤدي ذلك إلى توترات إضافية، وفق قولها.

وتابعت كريستالينا “الوضع لن يتحسن قريبًا بسبب التضخم الذي لا يزال صلبًا، وفي مواجهته لم ينته عمل المصارف المركزية بعد”، مشدّدة على أن “الأزمة لم تنتهِ بعد على الأرجح”.

وقالت إن التباطؤ الاقتصادي يفترض أن يكون في 2023 أكبر مما توقعه الصندوق ضمن منشوراته الأخيرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن أسواق العمل الوطنية “أثبتت مقاومتها”، معتبرة ذلك “نقطة إيجابية”.

وأرجعت مقاومة الأسواق الوطنية إلى “تحرك الحكومات بسرعة لتوفير الدعم المالي للسكان في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة”، مستدركة أن “المساحة المتاحة تتقلص”، حسب تعبيرها.

ورأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه “طالما أن الناس لديهم وظائف حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فهم يستهلكون الأمر الذي ساعد الاقتصاد في الربع الثالث لا سيما في الولايات وفي أوربا، لكننا ندرك أن تأثير تشديد السياسات المالية لم يحصل بعد”.

وأشارت إلى أن تأثير رفع معدلات الفائدة على البلدان المَدينة سيكون قاسيًا، وأن صندوق النقد الدولي يحذر منذ أشهر من خطر تحول نحو 60% من البلدان الناشئة والنامية إلى “بلدان تعاني من أزمات ديون سيادية”.

وستكون الآثار (السياسات النقدية) كبيرة على البلدان ذات المديونية المرتفعة التي تُصنّف إصداراتها بالدولار، وستزيد صعوبات سكان تلك الدول بدرجة أكبر مع تخفيض قيمة العملة في البلدان المعنية.

وذكّرت بضرورة إعادة هيكلة ديون هذه الدول بسرعة قائلة إنه موضوع “يفترض عقد اجتماع بشأنه، في فبراير/شباط المقبل، على أعلى مستوى مع الدائنين الرئيسيين الصين والهند والسعودية، وكذلك القطاع الخاص”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل