اقتصاد|مصر

مصر.. انخفاض الجنيه أمام الدولار يثير سخطا وغضبا على مواقع التواصل

الجنيه المصري سجل أدنى مستوياته مقابل الدولار (غيتي - أرشيفية)
11/1/2023

أثار تحرك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، صباح اليوم الأربعاء، جدلًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 32 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يعاود الحركة صعودًا وهبوطًا في الساعات اللاحقة، لكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من جنيهين عما بدأت به تعاملات البنوك اليوم.

ويأتي هذا الانخفاض بعد يوم واحد من نشر صندوق النقد الدولي تفاصيل اتفاق القرض الذي وقعته مصر مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.

وتعهدت مصر مقابل الحصول على القرض بتنفيذ عدد من السياسات لتحسين وضع النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين العام.

وطرح قبل أيام عدة، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة بعائد يبلغ 25% عائد سنوي، وبحسب البيان، أو شهرية بعائد 22.5%، وهي أكبر شهادة تصدر في البلاد بهذا العائد المرتفع.

وكتب الباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن ينتقد سياسة الاقتراض وخاصة من صندوق النقد.

المصدر : الجزيرة مباشر