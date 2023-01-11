مصر.. انخفاض الجنيه أمام الدولار يثير سخطا وغضبا على مواقع التواصل
أثار تحرك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، صباح اليوم الأربعاء، جدلًا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتخطى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 32 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يعاود الحركة صعودًا وهبوطًا في الساعات اللاحقة، لكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من جنيهين عما بدأت به تعاملات البنوك اليوم.
هاشتاج #الدولار يتصدر في #مصر بعد تخطيه حاجز 30 جنيها#الجنيه_المصري pic.twitter.com/kMFpesBbPQ
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 11, 2023
ويأتي هذا الانخفاض بعد يوم واحد من نشر صندوق النقد الدولي تفاصيل اتفاق القرض الذي وقعته مصر مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.
وتعهدت مصر مقابل الحصول على القرض بتنفيذ عدد من السياسات لتحسين وضع النقد الأجنبي في البلاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين العام.
وطرح قبل أيام عدة، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات ادخار جديدة بعائد يبلغ 25% عائد سنوي، وبحسب البيان، أو شهرية بعائد 22.5%، وهي أكبر شهادة تصدر في البلاد بهذا العائد المرتفع.
وكتب الباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن ينتقد سياسة الاقتراض وخاصة من صندوق النقد.
وصفة صندوق النقد الدولي معروفة نتائجها، فطالما أدت إلى انهيار الطبقة الوسطى في بلدان عدة، وازدياد الفقراء فقرا، وسقوط إلى إفلاس أو وقوف على حافته.
ما زاد الطين بلة في حالتنا أن القروض ذهبت إلى كثير من المشروعات الاستعراضية لـ "الجمهورية الجديدة" التي تنام في وهم وستصحو على فاجعة
— عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) January 11, 2023
ممكن حد يقول لنا السعر العادل للدولار كام ؟فيه فرق ٣ جنيه بين سعر البنك وسعر السوق هل لو وصل في البنك الي ٣٣ جنيه مثلا ده هيقضي علي السوق السوداء ويعود الدولار الي البنوك الرسميه ؟
— Negad El Borai (@negadelborai) January 11, 2023
رسالة لمحنكين #السيسي.. النهاردة مافيش مصري عايز يسمع صوت واحد فيكم#الدولار#السوق_السودا#ياسر_جلال #يوسف_الحسيني #الجنيه_المصري
لمشاهدة الفيديو كاملا: 👇 https://t.co/lmTaMVVafy pic.twitter.com/GnWEIvQU8h
— Osama Gaweesh (@osgaweesh) January 11, 2023
الفائده اصبحت ١٤ ٪ وليست ٢٥ ٪ بعد مرور ٥ ايام عمل فقط من اطلاق الشهادات
الدولار حاليا ٣٠ جنيه رسمي في البنك بحسبة بسيطة في ٥ ايام تحرك من ٢٧ ل ٣٠ يعني ٣ جنيهات بمتوسط زياده ١١ بالمائة ودا معناه ان فعليا فايدة شهادات ال ٢٥٪ بقت واقعيا ١٤٪ في ٥ ايام فقط #الدولار#الدينار
— Ahmed….!😏 (@AHMeDZAiTY0) January 11, 2023
– الاسكرين شوت لـ سعر #الدولار امام #الجنية_المصرى بقا مالي التايم لاين وكل من هب ودب بيفتي، ولسه الريس قايل من يومين #بطلوا_هري عشان الناس مش ناقصه والله
اللي بيحصل ان المركزي المصري بيدمر السوق السودا ذاتيا بوصول الدولار لنفس السعر وبعد كدا ينزل تدريجيا زاي محصل 2016
يتبع👇👇 pic.twitter.com/KdvHTOxSmy
— EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) January 11, 2023