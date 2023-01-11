صحفي مصري: الحكومة تخلت عن دورها تجاه المواطنين (فيديو)

انتقد الكاتب الصحفي عادل صبري دور الحكومة المصرية في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وحمّلها كامل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى استمرارها في الاستغناء عن الشركات المنتِجة وسياسة القروض.

وقال صبري خلال مشاركته في برنامج (المسائية) عبر شاشة الجزيرة مباشر “الحكومة تخلت عن دورها تجاه المواطنين، ولم توفر لهم الحماية الكافية للتخفيف من الأزمة”، مضيفًا أن تدخلات الحكومة “إعلامية فقط ” دون أثر إيجابي على أرض الواقع، على حد قوله.

وذكر صبري أن التاجر في نهاية المطاف مضطر إلى بيع السلعة بعد تحميلها جميع التكاليف الأولية، بما في ذلك الأعباء الجمركية وقيمة العملة المرتفعة.

وأضاف “التجار يشترون الدولار من البنوك بأعلى من سعره الرسمي نتيجة القرارات الأخيرة الخاصة بإضافة 10% عمولة للبنك و4% تدبير للعملة”.

عضو البرلمان أحمد فرغلي يقول إن الحكومة تدخلت لحل أزمة الأرز فاختفى من الأسواق pic.twitter.com/tHwz3CCRFX — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 4, 2023

وأوضح الكاتب الصحفي أن ارتفاع الأسعار متعلق أيضًا بنقص مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج وخاصة الحيوانية، وهو ما أدى إلى شح المنتجات.

ويرصد صبري كيفية مواجهة المصريين وتعاملهم مع الأزمة، قائلًا “المصريون يواجهون موجة الغلاء عن طريق الاستغناء عن الكثير من المستلزمات التي كانوا يلجأون لها يومًا، والآن يبحثون عن البدائل الأرخص ترشيدًا للإنفاق”.

وتشهد مصر موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار، مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، ونقص السلع الأساسية، وتقنين الحصول عليها، وقيود الاستيراد.

وتراجعت العملة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى 27.60 جنيهًا مقابل الدولار، بعد ثالث انخفاض فعلي لقيمة الجنيه في أقل من عام، وبلغ سعر الدولار لدى تجار السوق السوداء 33 جنيهًا.

وخفّضت الحكومة قيمة الجنيه عام 2022 بنسبة 57% بناء على شروط صندوق النقد الدولي، في بلد يستورد أغلبية احتياجاته من الخارج، وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعًا بمقدار 8% في 2022، وكان التأثير فوريًّا اذ بلغت نسبة التضخم 18.7%، وفق الأرقام الرسمية.