الجنيه المصري يسجل تراجعا جديدا أمام الدولار.. لحظة بلحظة

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع العملة المصرية إلى 30 جنيهًا أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء.

وفيما يلي سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية.

منذ 12 دقيقة بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري يرتفع إلى 29.60 أمام الدولار.

بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري يرتفع إلى 29.60 أمام الدولار. منذ 16 دقيقة بنك مصر: شراء 29.75، بيع 29.8.

بنك مصر: شراء 29.75، بيع 29.8. منذ 36 دقيقة بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري يرتفع إلى 29.95 أمام الدولار بعد انخفاض كبير في تعاملات سابقة.

بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري يرتفع إلى 29.95 أمام الدولار بعد انخفاض كبير في تعاملات سابقة. منذ 17 دقيقة بنك الإسكندرية: شراء 32.1، بيع 32.2

بنك الإسكندرية: شراء 32.1، بيع 32.2 منذ 37 دقيقة كريدي أغريكول: شراء 32.05، بيع 32.15.

كريدي أغريكول: شراء 32.05، بيع 32.15. منذ 38 دقيقة بنك مصر إيران للتنمية: شراء 32.1، بيع 32.2.

بنك مصر إيران للتنمية: شراء 32.1، بيع 32.2. منذ 50 دقيقة مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 31.8، بيع 31.9.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 31.8، بيع 31.9. منذ 50 دقيقة بنك مصر: شراء 31.9، بيع 31.95.

بنك مصر: شراء 31.9، بيع 31.95. منذ ساعة بنك مصر: شراء 31.75، بيع 31.8.

بنك مصر: شراء 31.75، بيع 31.8. منذ ساعة البنك الأهلي المصري: شراء 32، بيع 32.05.

البنك الأهلي المصري: شراء 32، بيع 32.05. منذ ساعة مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 32.11، بيع 32.15.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 32.11، بيع 32.15. منذ ساعة بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري يهوي إلى 32 مقابل الدولار.

بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري يهوي إلى 32 مقابل الدولار. منذ ساعة البنك الأهلي المصري: شراء 31.65، بيع 31.7.

البنك الأهلي المصري: شراء 31.65، بيع 31.7. منذ ساعتين مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 31.86، بيع 31.9.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 31.86، بيع 31.9. منذ ساعتين مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 31.56، بيع 31.6.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 31.56، بيع 31.6. منذ ساعتين البنك الأهلي المصري: شراء 30.8، بيع 30.85.

البنك الأهلي المصري: شراء 30.8، بيع 30.85. منذ ساعتين بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري ينزل بنحو 12% اليوم ويبلغ قاعا جديدا عند 31 مقابل الدولار.

بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري ينزل بنحو 12% اليوم ويبلغ قاعا جديدا عند 31 مقابل الدولار. منذ ساعتين البنك الأهلي المصري: شراء 3.4، بيع 30.45.

البنك الأهلي المصري: شراء 3.4، بيع 30.45. منذ ساعتين رويترز: عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم تقفز بين 6.4% و8.3% إلى ما بين 31.6 و34.8 جنيها للدولار.

رويترز: عقود الجنيه المصري الآجلة غير القابلة للتسليم تقفز بين 6.4% و8.3% إلى ما بين 31.6 و34.8 جنيها للدولار. منذ ساعتين كريدي أغريكول: شراء 30.4، بيع 30.5.

كريدي أغريكول: شراء 30.4، بيع 30.5. منذ ساعتين مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 30.46، بيع 30.5.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 30.46، بيع 30.5. منذ ساعتين كريدي أغريكول: شراء 30.3، بيع 30.4.

كريدي أغريكول: شراء 30.3، بيع 30.4. منذ ساعتين بنك مصر إيران للتنمية: شراء 30.3، بيع 30.4.

بنك مصر إيران للتنمية: شراء 30.3، بيع 30.4. البنك المركزي المصري: شراء 26.62، بيع 27.69.

البنك الأهلي المصري: شراء 29.95، بيع 30.

بنك مصر: شراء 30:05، بيع 30:01.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 30.36، بيع 30.4.

بنك مصر إيران للتنمية: شراء 29.9، بيع 30.

بنك الإسكندرية: شراء 29.8، بيع 29.9.

كريدي أغريكول: شراء 27.6، بيع 27.7.

بيانات رفينيتيف: الجنيه المصري يتراجع إلى 30 أمام الدولار.

وأمس الثلاثاء، اصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ نحو 22% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، بينما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بتشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك.

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في بيان الثلاثاء، أن “معدل التضخم السنوي بلغ 21.9% في شهر ديسمبر 2022 مقابل 6.5% في الشهر نفسه من العام السابق (2021)”.

وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 38%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تسجيل الدولار الأمريكي سعر 27.6 جنيهًا. وفي محاولة لخفض السيولة النقدية بالأسواق في ظل ارتفاع معدل التضخم، أعلن مصرفان حكوميان إصدار شهادات إيداع بفائدة قدرها 25% سنويًّا، وبمعدل فائدة 22.5% شهريًّا.