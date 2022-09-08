أستاذة اقتصاد: مرونة سعر صرف الجنيه الخيار الأنسب حاليا لمصر إذا أدير بحكمة (فيديو)

أكدت الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية مرونة سعر صرف الجنيه المصري، مشيرة إلى أنها الخيار المناسب للاقتصاد في الوضع الحالي.

وقالت أستاذة الاقتصاد خلال مداخلة مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، إنه إذا أدير سعر صرف الجنيه بشكل حكيم، فسينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري والاحتياطي النقدي.

وأشارت إلى أنه فيما بين عامي 2005 و2010 تم التحكم في سعر الصرف، حيث كان هناك تعويم لسعر الجنيه، وكان يتأرجح مقابل الدولار بين 5.5 جنيهات و5.8 جنيهات، وقد أديرت تلك المدة بمهنية وحنكة.

ووفقًا لضيفة (المسائية) فإن تدخل الدولة بصورة مصطنعة قد يخلق أزمات في السوق، لأنه إذا حُدِّد سعر أقل من قيمة العملة الحقيقة ولم يستطع الجهاز المصرفي توفير العملة في الأسواق، ستنشأ سوق سوداء ومشاكل أخرى.

وأكدت أن التدخل غير الحكيم والمصطنع في سعر الصرف سيؤدي إلى وضع غير طبيعي.

هل السعر المرن لصرف الجنيه المصري سيكون له انعكاس أفضل على الاقتصاد المصري كما قالت وزيرة التخطيط؟ pic.twitter.com/N9i2KLYuPf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 7, 2022

وكانت وزيرة التخطيط المصرية قد ألمحت إلى قبول فكرة سعر الصرف المرن للجنيه المصري، وأوضحت -في لقاء مع شبكة بلومبرغ الاقتصادية- ردًّا على سؤال بشأن دعوات إلى تخفيض العملة في مصر، أن هناك توافقًا داخل الحكومة على مرونة سعر صرف الجنيه بوصفه خيارًا أفضل للاقتصاد.

أزمة سعر الصرف

وقالت أستاذة الاقتصاد إن “سعر الصرف جزء من الأزمة، حيث تم تثبيت سعر الصرف على رقم أعلى من قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة الماضية، مما أدى إلى خلق تحركات خاطئة في الاتجاه الخاطئ”.

وأوضحت أن قيمة الجنيه الرسمية خلال الأعوام السابقة كانت أعلى من قيمته الحقيقية، لأن الميزان التجاري فيه عجز، مما يعني ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية مقابل ما يدخل الدولة، كما أن معدل التضخم في الدول الشريكة في التجارة مع مصر كان بين 1 و4% في حين تجاوز التضخم في مصر 10%.

وتحدثت عن تأثير ارتفاع الجنيه بأكثر من قيمته الحقيقية، موضحة أن ذلك يصعّب عمليات التصدير ويسهّل الاستيراد “وهذا لا يشجع الصناعة المحلية لأن وارداتك تصبح أكثر توفيرًا” مقارنة بالصادرات وبالتالي يقل الطلب عليها في الأسواق العالمية.