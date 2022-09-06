بعد الحديد والصلب.. تصفية شركة النصر لفحم الكوك رسميا في مصر بعد 62 عاما من إنشائها

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لصناعة فحم الكوك، الاثنين، تصفية أعمال الشركة بعد نحو 62 عامًا من تأسيسها.

وذكر موقع (مصراوي) المحلي أن “الجمعية العامة غير العادية للشركة، التي تؤول ملكية 98% منها إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية ممثلًا عن المال العام، قررت تصفية الشركة لتصبح رابع شركة تابعة لقطاع الأعمال العام يتم إغلاقها منذ 2018”.

عاجل | تطويرها يكلف 15 مليار جنيه.. 10 أسباب لتصفية النصر للكوك (بيان رسمي)https://t.co/xfRjgx2qD0 — مصراوي (@masrawy) September 5, 2022

ونقلت جريدة (الشروق) المحلية عن بيان للشركة القابضة للصناعات المعدنية أن قرار التصفية لا يتعارض مع الحفاظ على حقوق العاملين في الشركة.

وذكر البيان أن تقرير مجلس إدارة شركة الكوك في أبريل/نيسان أشار إلى “سوء الحالة الفنية للبطاريات وتردي حالة كافة مصانع ومعدات وآلات الشركة ومبانيها، وتوقف نشاط الكوك” منذ شهر أغسطس/آب 2021.

وبهذا تلحق النصر للكوك بشركة الحديد والصلب، التي تمت تصفيتها عام 2021.

وبحسب موقع الشركة على الإنترنت، يتبع لها أربعة مصانع هي: مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة المتعددة الأغراض.

وأُنشئت الشركة عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وهي تعمل أساسًا في مجال إنتاج فحم الكوك، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من الكيماويات.

وفحم الكوك هو نوع من أنواع الفحم يعرف أيضًا بالفحم المعدني، ويستخدم في صناعة الفولاذ حيث يعتبر عنصرًا أساسيًّا من العناصر المطلوبة في إنتاجه.