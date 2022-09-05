تركيا.. التضخم يلامس أعلى مستوى له منذ نحو ربع قرن

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عند 80.21% في أغسطس/ آب.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بـ1.46%، مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 2.0%، وعلى أساس سنوي كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بـ2.41% على أساس شهري في أغسطس/ آب بزيادة سنوية قدرها 143.75%.

وهي أعلى قراءة منذ أغسطس/ آب 1998، عندما بلغ التضخم السنوي 81.4% وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من ارتفاع التضخم المزمن.

وشهد قطاع النقل أعلى معدل سنوي للتضخم، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 116.87% على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الأسعار في القطاع بـ1.78% على أساس شهري. وقفزت الأسعار في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بـ90.25%.

ولم يكن للبيانات تأثير يذكر في الليرة التي تم تداولها عند 18.2250 مقابل الدولار من دون تغيير عن مستوياتها السابقة.

كما أدت التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا إلى تفاقم التضخم هذا العام، فضلا عن استمرار تراجع الليرة، وهبطت العملة بـ44% مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت بأكثر من 27% هذا العام.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

ووفقًا لتوقعات الحكومة أمس الأحد، فمن المنتظر أن ينخفض التضخم إلى 65% بحلول نهاية العام. وأظهر استطلاع لرويترز أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى ما دون 71% بقليل بنهاية عام 2022.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق: سنرى بشكل أفضل بعد رأس السنة الانعكاسات الإيجابية لتدابيرنا وسياساتنا الاقتصادية على الحياة اليومية لمواطنينا.

وأضاف ستخرج تركيا بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية عبر اختيارها النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاج وخلق فرص العمل.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، إن اقتصاد بلاده احتل المركز الثاني ضمن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بتحقيق ثاني أكبر نموّ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وأضاف أن تركيا حافظت على النمو المتوازن مدة 5 أرباع متتالية.

وذكر نباتي أن مسار النمو القوي انعكس على سوق العمل في النصف الأول من العام، مشيرًا إلى توظيف 900 ألف شخص خلال هذه الفترة وتخفيض البطالة إلى 10.3%.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي حقق نموًّا بنسبة 7.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب هيئة الإحصاء التركية.