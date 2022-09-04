مصر.. زيادة جديدة في أسعار 10 أصناف من السجائر الشعبية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، اليوم الأحد، رفع أسعار 10 أصناف من السجائر التي تصنعها في السوق المحلية المصرية بما يتراوح من 1.5 جنيه حتى جنيهين للعلبة الواحدة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن تطبيق الأسعار الجديدة بدأ من صباح الأحد، في زيادة هي الثانية خلال الأشهر الستة الماضية.

وارتفعت أسعار علب سجائر تُعد ضمن الأكثر شعبية في السوق المحلية، مثل كليوباترا بوكس، وكليوباترا سوبر، ومونديال.

ونقل بيان عن رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي قوله إن الزيادة الجديدة أبلغت بها الشركة -رسميًّا- الشعبة والتجار والموزعين.

وأضاف إمبابي أن السجائر الأجنبية -كذلك- قد تشهد زيادات (لم يذكر قيمتها) خلال الأشهر المقبلة.

وأرجع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان هاني أمان الزيادة الجديدة إلى “ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الخام المستوردة في بلادها وبالعملة الأجنبية”.

وتأثرت النتائج المالية للشركة بارتفاع تكاليف الإنتاج والاضطرابات في سلاسل التوريد.

وتشهد مصر -مثل بقية دول العالم- ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأولية، بينما شهدت السوق المحلية خلال الأشهر الـ5 الماضية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنسبة بلغت 20%، ليصل الدولار إلى أكثر من 19.25 جنيهًا، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ تحرير سعر الصرف وإعلان قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016.

وواصلت معدلات التضخم ارتفاعها في يوليو/تموز الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها في 3 سنوات على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.6% خلال يوليو، وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3%.