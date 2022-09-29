الدينار التونسي ينخفض إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي مقابل الدولار.

وقال البنك المركزي إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دنانير مقابل الدولار، أمس الأربعاء، بانخفاض 17.5% عن مستواه قبل عام.

ويزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية، كما يهدد بتقويض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.

وفي مايو/أيار الماضي، جرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار لأول مرة، وسط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية في المالية العامة.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6% في أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى مستوى منذ قرابة 3 عقود.

وشهدت تونس خلال الفترة الماضية أزمات عدة في توافر مواد تموينية، ورفعت الحكومة، مؤخرًا، سعر أسطوانات غاز الطهي 14% لأول مرة منذ 12 عامًا.

كما رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام ضمن خطة لخفض دعم الطاقة، وهو إصلاح رئيسي يطالب به صندوق النقد الدولي.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أن فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وبدأت تونس، في مطلع يوليو الماضي، مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

ودعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.