الدولار عند أعلى مستوى في 20 عاما والذهب يواصل تراجعه القياسي

ارتفعت العملة الأمريكية (الدولار)، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها في 20 عامًا بعد تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت توقعات رفع حاد لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5% إلى مستوى قياسي جديد عند 114.78، ودعم صعوده الارتفاع المتواصل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي وصلت إلى مستوى 4% للمرة الأولى منذ عام 2010، وسجلت 4.013%.

وحقق الدولار مكاسب على نطاق واسع، إذ انخفض اليورو بنسبة 0.43% إلى 0.956 دولار. كما هبط الإسترليني الذي يتعرض لكثير من الضغوط بنسبة 0.7% إلى 1.0678 دولار. كما تراجع الدولار الأسترالي الحساس بشكل خاص لتقلبات معنويات المستثمرين بنسبة 1%.

وأدت مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع تكاليف الاقتراض إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما عزز ارتفاع عوائد السندات حول العالم.

بيد أن ارتفاع الدولار مقابل الإسترليني تأثر أيضًا بعوامل محلية بريطانية، بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي خطة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض.

وأدى ذلك إلى انخفاض الإسترليني إلى 1.0327 دولار يوم الاثنين، وهو تراجع قياسي، بعد أن استقر بالقرب من مستوى 1.13 دولار قبل إعلان موازنة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.

وفي آسيا، وصل الين الياباني إلى 144.53 للدولار، ولا يزال بالقرب من أدنى مستوياته منذ سنوات حتى بعد تدخّل اليابان لدعم العملة الهشة الأسبوع الماضي.

وهبط اليوان الصيني في الخارج إلى 7.249 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ بدء إتاحة هذه البيانات في عام 2011.

تراجع الذهب

وتراجعت أسعار الذهب، إذ سجلت بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش، هبوطًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1624.12 دولارًا للأوقية (الأونصة)، مقتربًا من أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1620.20 دولارًا الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1631.60 دولارًا.

ويُعد الذهب وسيلة تحوّط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن رفع أسعار الفائدة قلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا، ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسجلت في أحدث التعاملات انخفاضًا بنسبة 1.4% إلى 18.17 دولارًا للأوقية.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 842.52 دولارًا بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر/أيلول. وانخفض البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 2061.31 دولارًا.