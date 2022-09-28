لدعم إمدادات الطاقة في الشتاء.. ألمانيا تعيد تشغيل 3 محطات فحم بدءا من الشهر المقبل

قالت شركة توليد الطاقة الألمانية، يوم الاثنين، إنها تستعد لإعادة تشغيل ثلاث وحدات إنتاج للفحم البني في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل لتوليد الطاقة، وذلك بموجب قانون مرتبط بدعم إمدادات الكهرباء في الشتاء، وفق ما ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن المتحدث الرسمي للحكومة.

وأوضح المتحدث أن شركة توليد الكهرباء الألمانية (آر دبليو إي) أنهت عمليات التجهيز لمحطات (نيوراث سي) و(نيدراسم إي وإف)، وتضع اللمسات الأخيرة لإعادة التشغيل.

وتواجه ألمانيا أزمة شح طاقة كبيرة، بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية عقب الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي، وفرض عقوبات غربية على موسكو التي كانت تزوّد ألمانيا بأكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز.

وتبلغ قدرة محطات الفحم الثلاث التي تعتزم ألمانيا إعادة تشغيلها أول الشهر المقبل 292 ميغاواط، و295 ميغاواط، و299 ميغاواط، ليصل إجمالي الكهرباء المولدة منها إلى نحو 900 ميغاواط (0.9 غيغاواط).

وتحتاج برلين إلى توفير 80 غيغاواط بحد أقصى في منتصف الشتاء المقبل، لتلبية الطلب.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أوضح، في يوليو/تموز الماضي، أن بلاده مضطرة إلى إعادة تشغيل 16 محطة توليد كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، منها محطات الفحم، بصورة مؤقتة ولمدة قصيرة.

ورغم أن المستشار الألماني وافق على تمديد عمل 11 محطة أخرى، فإنه -في المقابل- أكد أن بلاده لا تزال متمسكة بتحقيق الحياد الكربوني ومكافحة تغيّر المناخ.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، أعلنت ألمانيا تراجعها عن خطة التخلي الكامل عن محطات الطاقة النووية مع نهاية العام الحالي (2022)، إذ تعتزم تمديد عمل مفاعلين حتى أبريل/نيسان 2023.

وكانت ألمانيا -صاحبة أكبر اقتصاد أوربي- قد بدأت تنفيذ خطة التخلص من المحطات النووية عام 2011، عندما قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل -بعد كارثة فوكوشيما اليابانية- تفكيك جميع المحطات بحلول نهاية 2022.