تونس.. سعيد يثير سخرية المنصات بعد ربطه أزمة الغذاء بمواد التجميل وطعام الحيوانات

أثار الرئيس التونسي قيس سعيد موجة سخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن ضرورة الضغط على عملية استيراد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري.

وتحدث الرئيس قيس سعيد خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن، عن سبل حل أزمة الندرة في المواد الغذائية التي تشهدها تونس، مؤكدا ضرورة الضغط على استيراد المواد الكمالية، مثل: طعام الحيوانات ومواد التجميل من دور العطور التي لا تنتفع بها سوى الجهات المصدرة.

وأشار سعيد إلى أن بعض الأزمات تُفتعل لتوظيفها سياسيًّا، مبينًا أن “الشعب لا تخفى عليه هذه المناورات ومن يقف وراءها ومن يريد الاستفادة منها”.

وأثار حديث الرئيس التونسي جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر تونسيون عن امتعاضهم من ربط الأزمة الاقتصادية بطعام الحيوانات ومواد التجميل.

وعلق الناشط زياد المزغني، عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا “وأنت في الطابور بانتظار الحصول على السكر وتبحث عن الحليب تذكر فقط أن سبب هذه الأزمة هو طعام القطط”.

وقالت الصحفية مونيا العرفاوي، إن قيس سعيد يملك كل الحق في كلامه فمن غير المعقول أن نلتفت إلى طعام الحيوانات ثم إن الصابون الأخضر المحلي والشب أحسن بكثير من العطور الأجنبية.

وتعيش تونس منذ أشهر أزمة غذائية كبيرة تعددت أوجهها من الغلاء في أسعار المواد الضرورية إلى ندرة بعض منها على غرار الخبز والسكر والحليب والقهوة وغيرها.

وكان المعهد الوطني للإحصاء في تونس قد قال في الثاني عشر من الشهر الجاري إن العجز التجاري للبلاد بلغ 16.9 مليار دينار (5.32 مليارات دولار) في الأشهر الـ8 الأولى من 2022 بزيادة قدرها 61% مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

وأظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري في الأشهر الـ8 الأولى من 2021 بلغ 10.48 مليارات دينار. وتضاعف العجز في ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار هذا العام مقارنة مع 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا.

شح في الأسواق

وعلّقت المتاجر والمساحات الكبرى في أسواق تونس تنبيهات لزبائنها حددت فيها كمية الشراء بالنسبة لبعض المنتجات، ومنها مثلًا علبة أو علبتين على الأكثر من الحليب والقهوة والزبدة ومواد أخرى.

ويفتقد العديد المتاجر بالعاصمة الزيت النباتي المدعم والسكر والقهوة؛ وتبدو الرفوف خاوية في مساحات تجارية كبرى.