أزمات معيشية طاحنة.. سودانيون يشتكون من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية (فيديو)

اشتكى سودانيون من موجة الارتفاع المتصاعد في جميع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد.

وقال مواطن خلال جولة للجزيرة مباشر في أحد أسواق العاصمة السودانية الخرطوم إن الغالبية من البسطاء يواجهون صعوبات يومية تتمثل في عدم حصولهم على الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لمقومات الحياة.

وأشار إلى عدم قدرتهم على تلبية الاحتياجات الضرورية لأسرهم في ظل تدني دخل الفرد وتوقف حركة الإنتاج.

ووصف مواطن سبعيني الأوضاع المعيشية في السودان بالكارثية، وقال إنها خرجت تمامًا عن السيطرة.

أزمات معيشية طاحنة تحاصر الشعب السوداني وتنهشه pic.twitter.com/6PCQcbt0e9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2022

وأضاف خلال حديثه للجزيرة مباشر أن السلطات تقف عاجزة حيال التدهور الاقتصادي في جميع الأنشطة التجارية، على حد تعبيره.

ويعاني السودانيون بشدة من موجة ارتفاع في الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية.

وناشد المواطنون الحكومة ضرورة التدخل السريع والعمل على ضبط الأسعار، والتوصل إلى حلول بشأن تذبذبها وعدم استقرارها.

ويقول مراقبون إن الاقتصاد السوداني يواجه معضلات عديدة، من بينها ما يتعلق بالتجارة الخارجية التي تتمثل في ضعف حركة الصادرات والواردات، مما يؤثر على حركة الإنتاج.