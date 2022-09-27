اقتصاد|السودان

أزمات معيشية طاحنة.. سودانيون يشتكون من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية (فيديو)

السودانيون يواجهون صعوبات يومية تتمثل في عدم حصولهم على المتطلبات الأساسية لمقومات الحياة (غيتي)
27/9/2022

اشتكى سودانيون من موجة الارتفاع المتصاعد في جميع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد.

وقال مواطن خلال جولة للجزيرة مباشر في أحد أسواق العاصمة السودانية الخرطوم إن الغالبية من البسطاء يواجهون صعوبات يومية تتمثل في عدم حصولهم على الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لمقومات الحياة.

وأشار إلى عدم قدرتهم على تلبية الاحتياجات الضرورية لأسرهم في ظل تدني دخل الفرد وتوقف حركة الإنتاج.

ووصف مواطن سبعيني الأوضاع المعيشية في السودان بالكارثية، وقال إنها خرجت تمامًا عن السيطرة.

وأضاف خلال حديثه للجزيرة مباشر أن السلطات تقف عاجزة حيال التدهور الاقتصادي في جميع الأنشطة التجارية، على حد تعبيره.

ويعاني السودانيون بشدة من موجة ارتفاع في الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية.

وناشد المواطنون الحكومة ضرورة التدخل السريع والعمل على ضبط الأسعار، والتوصل إلى حلول بشأن تذبذبها وعدم استقرارها.

ويقول مراقبون إن الاقتصاد السوداني يواجه معضلات عديدة، من بينها ما يتعلق بالتجارة الخارجية التي تتمثل في ضعف حركة الصادرات والواردات، مما يؤثر على حركة الإنتاج.

المصدر : الجزيرة مباشر