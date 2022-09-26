الذهب قرب أدنى مستوى له منذ عامين ونصف.. وتراجع قياسي لليرة التركية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف، متأثرة بارتفاع الدولار وتبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ0.3% إلى 1637.85 دولارا للأوقية (الأونصة) اعتبارًا من الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت الأسعار بـ1% في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل/ نيسان 2020 مسجلة 1626.41 دولارا.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.6% إلى 1645 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعومًا بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك في النمو.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة تفاقم تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر/أيلول.

وفي الوقت نفسه قال رفائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا أمس الأحد، إنه لا يزال يعتقد أن بإمكان البنك المركزي الأمريكي خفض التضخم من دون خسائر كبيرة في الوظائف نظرًا للزخم المستمر للاقتصاد.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد، لأن هذا الرفع يعزز الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 20% منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس/ آذار الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بـ1.6% إلى 18.54 دولارا للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين.

وارتفع سعر البلاتين بـ0.5% إلى 858.40 دولارا، وارتفع سعر البلاديوم بـ0.9% إلى 2084.79 دولارا.

الليرة التركية

وهبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار خلال التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين لترتفع خسائرها حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 28% ولتواصل تراجعها بعد خفض غير متوقع في سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر الليرة 18.4440 مقابل الدولار اعتبارًا من الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش متراجعة عن مستواها عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 18.4280. وهبطت الليرة في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ 18.4450.

وكان البنك المركزي قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة المرجعي بـ100 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 12%، مشيرا إلى التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% في أغسطس/ آب.