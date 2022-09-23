تراجع أسعار النفط والذهب وسوق الأسهم العالمية مع انخفاض اليورو والجنيه الإسترليني

شهدت أسعار الذهب والنفط انهيارًا كبيرًا، اليوم الجمعة، كما تراجعت الأسهم العالمية والجنيه الإسترليني واليورو، لعوامل مرتبطة بقوة الدولار ورفع أسعار الفائدة بدافع من مخاوف الركود مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومخاوف النمو.

النفط

وتراجعت أسعار النفط بنحو 5% إلى أدنى مستوياتها منذ 8 أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين ووسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصادات الكبرى إلى الركود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.35 دولارات أو 4.8% إلى 86.11 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.58 دولارات أو 5.5% إلى 78.91 دولارًا للبرميل.

ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية أمس الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عامًا.

سوق الأسهم

وتراجعت الأسهم الأوربية عند الفتح، اليوم الجمعة، بعد فعاليات لبنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة.

وفي وول ستريت، فتحت المؤشرات الرئيسية على انخفاض متجهة نحو مستوياتها المتدنية المسجلة في يونيو/حزيران، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي وتضرر أرباح الشركات.

انخفاض اليورو والإسترليني

وانخفض اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعد أن أظهرت مسوح تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو وبريطانيا هذا الشهر، ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.

وكاد الإسترليني يقترب من تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في عامين مقابل الدولار بعد أن لامس أكبر انخفاض له في 37 عامًا عند 1.1051 دولار.

وانخفض اليورو 0.8% إلى 0.9736 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2002.

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في عامين

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020، وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى القلق من رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1642.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، واقترب من تسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 1672.10 دولارًا.