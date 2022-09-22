بنوك الخليج المركزية تواكب الفدرالي برفع أسعار الفائدة

أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، رفعا فوريا لأسعار الفائدة في أعقاب قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

ورفع الفدرالي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 3 ـ 3.25%، في زيادة هي الخامسة خلال العام الحالي.

وتحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقا مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بمقدار 75 نقطة أساس من 3.00% إلى 3.75%.

ورفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي من 2.50 إلى 3.25%.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 75 نقطة أساس من 2.4 إلى 3.15%.

وأبقى على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

من جانبه، أعلن مصرف البحرين المركزي، رفع الفائدة في ضوء تطورات أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في البلاد.

ورفع المركزي البحريني، سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد إلى 4% من 3.25%.

ورفعت البحرين أيضا، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 3.75%، وعلى الودائع لفترة 4 أسابيع إلى 4.75%.

إلى ذلك، قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس ليصبح سعر الإقراض 4.50%، ورفع سعر إعادة الشراء الريبو إلى 4%، وسعر الإيداع إلى 3.75%.

وفي هذا السياق، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75 إلى 3% اعتبارا من اليوم الخميس، وأجرى تعديلا بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وفي وقت سابق الخميس، قال التلفزيون العماني إن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 75 نقطة أساس ليصبح 3.75% اعتبارا من اليوم.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الـ6 على مواكبة قرارات الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.