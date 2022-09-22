المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 100 نقطة

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، ليصبح 12%.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح البيان أن البنوك المركزية العالمية تشير إلى استمرار زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

جاء قرار المركزي التركي رغم ارتفاع التضخم إلى أكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية في العالم إلى تشديد السياسة النقدية.

وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر/ كانون الأول قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش.

ويقول محللون إن التيسيير النقدي غير مُستدام، ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار.

وأشار بيان المركزي التركي إلى أن البنك يتوقع أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنبًا إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وأضاف أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كاف في ظل التوقعات الحالية.

وشدد على أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أن المركزي التركي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر.