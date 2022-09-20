إيران تعلن توقيع أكبر صفقة لبيع الزعفران في العالم مع قطر

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزارة الخارجية، الاثنين، أن إيران وقعت اتفاقية لتصدير أكبر شحنة من الزعفران في العالم إلى قطر.

وذكرت وكالة “إرنا” أن وزارة الخارجية قالت إن قيمة الصفقة تبلغ 300 مليون دولار لشراء نحو 200 طن من الزعفران الذي تنتجه إيران.

وقالت وكالة “مهر” إنه بحسب الاتفاقية، سيقوم الجانب الإيراني بإرسال الشحنة الأولى من كمية الزعفران المتفق عليها بين البلدين في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وذكرت الوكالة أنه تم توقيع الاتفاقية، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة “بحضور شخصيات سياسية واقتصادية من كلا البلدين”، من بينهم وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري والسفير الإيراني لدى الدوحة.

وتحتل إيران المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الزعفران، تليها الهند ثم أفغانستان.

ويطلق على الزعفران الذهب الأحمر، وهو أغلى أنواع التوابل في العالم، ويرجع ذلك إلى طبيعة حصاده وعملية الإنتاج.

ويزرع الزعفران في الصيف، وتصبح الأزهار جاهزة للحصاد من منتصف الخريف أو أواخره. ويجب قطف الأزهار باليد قبل شروق الشمس أو بعده مباشرة حتى لا تتضرر من حرارة الشمس. ويعتقد العديد من المزارعين أن الجني الميكانيكي يضر بها ويفسدها.

وبعد حصاد الأزهار، يجب قطف الشعيرات وتجفيفها مدة 12 ساعة تقريبًا. وتنتج كل زهرة 3 شعيرات (خيوط) فقط.

ويستهلك إنتاج كيلوغرام واحد من توابل الزعفران ما بين 15 و16 ألف زهرة.