بلومبرغ: حرب أوكرانيا وارتفاع التضخم يهددان بتأجيج اضطرابات مدنية في كل أنحاء العالم

أشار تقرير أبرزته وكالة بلومبرغ إلى ارتفاع خطر الاضطرابات المدنية في العالم، حيث تتصارع الدول المتقدمة والأسواق الناشئة على حد سواء، ويتصاعد التضخم وتتفاقم الاضطرابات بسبب حرب أوكرانيا.

ومن بين 198 دولة تم تتبعها في مؤشر الاضطرابات المدنية، أظهرت 101 دولة مخاطر متزايدة في الربع الثالث من عام 2022، وفقًا لبحث جمعته شركة الاستخبارات فريسك مابلكروفت (Verisk Maplecroft)، وأظهر أن هذه هي أكبر زيادة منذ نشأة هذا المؤشر عام 2016.

وتتزايد احتمالات الاضطرابات في جميع أنحاء أوربا التي تستعد لشتاء طويل من انقطاع الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، كما يعاني العالم النامي كذلك، حيث أثار ارتفاع أسعار السلع الأساسية القلق من أزمة غذاء عالمية، ويقول الباحثون إن التهديد من المقرر أن يتزايد خلال الأشهر المقبلة.

وفي الدول المتقدمة على وجه الخصوص، ربما تأخذ الاضطرابات المدنية شكل مظاهرات وإضرابات عمالية مع إمكانية تمزيق النسيج الاجتماعي للدول.

The risk of civil unrest has spiked across the globe as developed nations and emerging markets alike grapple with spiraling inflation and upheaval exacerbated by Russia’s invasion of Ukraine, according to a report https://t.co/E5X021bauo

— Bloomberg (@business) September 2, 2022