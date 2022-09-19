رويترز: المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس

توقع استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بـ100 نقطة أساس، الخميس المقبل، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 12.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقعوا رفع فائدة الإقراض إلى 13.25.

وتجتمع اللجنة غداة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة من دون تغيير في الاجتماعين الماضيين، في 23 يونيو/ حزيران و18 أغسطس/ آب، لكنه رفعها بمقدار 200 نقطة أساس في مايو/ أيار، قائلا إنه يسعى لكبح توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في 3 سنوات.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، من 13.6% في يوليو/ تموز في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 16.7% من 15.6%.

ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين 5% و9%، لكنه قال في يونيو إنه سيتحمل مستوى أعلى حتى ما بعد الربع الرابع.

الفدرالي الأمريكي يميل لرفع الفائدة

ويتجه مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماع الثالث على التوالي، ويشيرون إلى أنها ستتجه إلى أكثر من 4%، وحينئذ سيتم تثبيتها عند هذا المستوى، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت بلومبرغ إن الزيادة يمكن أن تصل إلى أكبر من ذلك.

لكن هناك حججا مقنعة بعدم الإقدام على زيادة مفاجئة لأسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس، ومن المحتمل أن تسود عندما يجتمعون اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في واشنطن.

ومنذ اجتماع المسؤولين في يوليو الماضي، تُظهر “مجمل” البيانات على حد تعبير رئيس المجلس جيروم باول، أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالمرونة وأن التضخم يزداد ويرتفع بشكل جامح.