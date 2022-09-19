لبنان.. المصارف تغلق أبوابها احتجاجا على اقتحامات مودعين والأمن يمنع محتجين من اقتحام قصر العدل

أغلقت معظم البنوك اللبنانية، الاثنين، أبوابها أمام المتعاملين التزاما بقرار الإضراب الذي اتخذته جمعية المصارف مدة 3 أيام استنكارا لاقتحامات المودعين المتكرّرة.

وأقفلت جميع المصارف الخاصة في العاصمة بيروت أبوابها، بسبب مخاوف أمنية تصاعدت في الآونة الأخيرة ووصلت إلى ذروتها، يوم الجمعة الماضي، فشملت عدة مناطق خارج العاصمة.

وتأتي الاقتحامات المتكررة للمصارف -التي بلغت 8 حوادث يوم الجمعة الماضي- إثر رفضها تسليم المودعين أموالهم بالدولار.

بنك عودة وعدة مصارف لم تلتزم بقرار الاضراب في كثير من الفروع pic.twitter.com/L5t0CzCLX9 — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) September 19, 2022

وفي وقت سابق اليوم، منعت قوات الأمن اللبنانية محتجين من اقتحام مبنى قصر العدل وسط العاصمة بيروت للمطالبة بإطلاق سراح موقوفَيْن في قضية اقتحام مصرف محلي.

ونظّم ناشطون وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الموقوفَيْن محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، إثر مشاركتهما، يوم الأربعاء الماضي، في اقتحام مصرف “لبنان والمهجر” برفقة المودِعة سالي حافظ التي تمكّنت من استرجاع وديعتها تحت التهديد.

وأفاد شهود عيان أن حالة من التوتر سادت مدخل قصر العدل بين أهالي وأصدقاء الناشطَيْن الموقوفَيْن والقوى الأمنية التي كانت تحاول إبعاد المعتصمين.

وطالب وكيل الناشطة سالي حافظ ووكيل الناشطين الموقوفَيْن، القضاء بالإفراج الفوري عنهم.

وسجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامنًا مع بدء المصارف إقفالًا مدة ثلاثة أيام.

ولامس سعر الصرف، الاثنين، عتبة 38,600 ليرة مقابل الدولار وفق تطبيقات عبر الإنترنت وصرافين، في مستوى هو الأدنى لها خلال الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ نحو 3 أعوام ويصنفه البنك الدولي ضمن أسوأ الانهيارات في العالم.

ومنذ صيف عام 2019 خسرت الليرة اللبنانية قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تسليم المودعين بأموالهم بالدولار.

ومنذ أكثر من عامين ونصف، تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، ولا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.