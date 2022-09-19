الذهب ينخفض لأدنى مستوى منذ عامين مع صعود الدولار قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين تحت وطأة صعود الدولار في الوقت الذي تأهب فيه المستثمرون لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة متوقعة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى هذا الأسبوع لخفض التضخم.

وهبط الذهب لأدنى مستوياته منذ أبريل/ نيسان عام 2020 في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1661.65 دولارًا للأوقية (الأونصة) في الساعة 0724 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% أيضًا إلى 1670.80 دولارًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين من حائزي عملات أخرى.

ويبدأ الفيدرالي الأمريكي، غدا الثلاثاء، اجتماعًا للجنة السوق المفتوحة لبحث تطورات السوق النقدية والمالية والاقتصاد الكلي، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة والذي سيعلن مساء الأربعاء.

وتشير تقديرات المحللين، أن يعلن الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، بسبب ظهور بيانات للتضخم الأمريكي أعلى من توقعات السوق.

ومن المتوقع أن ترفع معظم البنوك، من سويسرا إلى جنوب أفريقيا، خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 19.26 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 1% إلى 897.90 دولارا وتراجع سعر البلاديوم 1.5% إلى 2103.25 دولارا.