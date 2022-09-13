رقم قياسي.. الصادرات التركية إلى مصر تبلغ 2.8 مليار دولار خلال 8 أشهر

بلغت الصادرات التركية إلى مصر مستوى قياسيا فحققت 2.8 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب 2022.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى مصر وصلت إلى مستوى قياسي، ببلوغها 2.8 مليار دولار، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري.

وخلال الفترة المذكورة، حققت الصادرات التركية إلى مصر نمواً بنسبة 17%، مقارنة بالأشهر الـ 8 الأولى من العام الفائت.

وبهذا ارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7% من إجمالي الصادرات التركية.

كما حلّت مصر في المركز الـ 15 ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا، خلال الأشهر الـ 8 الأولى من عام 2022.

وحلّت الكيماويات في المركز الأول ضمن المنتجات التركية الأكثر تصديراً إلى مصر، خلال الفترة المذكورة، وذلك بواقع 586 مليون و113 ألف دولار.

كان القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة صالح موطلو شن قد توقع زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر خلال الفترة المقبلة، معلنًا ارتفاعه بنسبة 85% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق له.

ونظمت وزارة التجارة التركية ومجلس المُصدّرين الأتراك اجتماعًا في القاهرة في أغسطس/ آب الماضي بين رجال أعمال أتراك ومصريين، شارك فيه 50 رجل أعمال تركي و450 رجل أعمال يمثلون الشركات المصرية.