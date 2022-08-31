قطر تبني أكبر منشأة لتصنيع الأمونيا الزرقاء في العالم بتكلفة تتجاوز مليار دولار (فيديو)

وقعت شركتا قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، التابعتان لقطر للطاقة، اليوم اتفاقيات بناء منشأة لتصنيع الأمونيا الزرقاء بتكلفة تتجاوز مليار دولار.

ويعد المشروع أكبر منشأة لتصنيع الأمونيا الزرقاء في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويًا، وسيدخل طور الإنتاج في الربع الأول من عام 2026.

وقال سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة إن هذا المشروع يعد “ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون”، ودليلًا على الخطوات التي تتخذها من أجل خفض كثافة الكربون في منتجاتها من الطاقة.

قطر للطاقة للحلول المتجددة وقافكو تطلقان أكبر منشأة للأمونيا الزرقاء في العالم#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/K6UREqfv1o — QatarEnergy (@qatarenergy) August 31, 2022

ويجري تصنيع الأمونيا بشكل رئيس من الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي والنيتروجين من الهواء، ولا ينبعث ثاني أكسيد الكربون عند حرقها.

ويمكن نقل الأمونيا الزرقاء باستخدام السفن التقليدية، وتستخدم بشكل أساس كمادة خام للأسمدة والكيماويات، كما يمكن استخدامها أيضًا كوقود منخفض الكربون في محطات الكهرباء.

وتعد شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة شركة مملوكة بالكامل لقطر للطاقة وهي مكلفة بالاستثمار في منتجات وحلول الطاقة المتجددة والاستدامة وتسويقها داخل دولة قطر وفي جميع أنحاء العالم.

كما تعد قافكو أكبر منتج متكامل من موقع واحد للأمونيا واليوريا في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًا من الأمونيا و6 ملايين طن سنويًا من اليوريا.