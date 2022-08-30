لترشيد استهلاك الكهرباء.. إقامة مباريات الدوري المصري نهارا (فيديو)

قال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي إن مباريات الدوري ستبدأ مبكرًا مطلع الموسم المقبل، امتثالًا لإجراءات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف صبحي في تصريحات لقناة محلية، أمس الاثنين، أن أقصى موعد لانطلاق المباريات الموسم المقبل الذي سيبدأ في 15 أكتوبر/تشرين الأول، سيكون الساعة 7 مساء، ويكون الانتهاء في الـ9 مساء، عكس المعمول به حاليًّا في المباريات التي تبدأ في التاسعة مساء وتنتهي الساعة 11 مساء.

وأوضح صبحي أنه قد صدرت تعليمات للمنشآت الرياضية -بما في ذلك الملاعب والنوادي والصالات- بإقامة أنشطتها المختلفة خلال النهار قدر الإمكان، وإطفاء أنوارها بمجرد انتهاء الأحداث الرياضية المسائية، كجزء من الإجراءات التي بدأ تنفيذها في وقت سابق من هذا الشهر بعد قرار مجلس الوزراء المصري بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

كانت الملاعب من بين قائمة المباني والمنشآت التي تخضع لإجراءات ترشيد استخدام الكهرباء، إذ وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء بما في ذلك تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية، من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي لتصديرها.

وأوضحت الحكومة في بيان أن الهدف هو “تحقيق فائض إضافي متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ إلى محطات الكهرباء على مدار العام، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة”.

أزمة خانقة

وتعاني مصر أزمة تمويل خانقة، وشهد احتياطها من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

وتواجه مصر خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، وفق بيانات حكومية.

وأدت تلك الضغوط إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 22% منذ مارس/آذار. وواصل الجنيه انخفاضه أمس الاثنين ليسجل 19.26 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 19.56 والمسجل في عام 2016، وسط توقعات باستمرار العملة المحلية في التراجع أمام الدولار الفترة المقبلة.

وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق، وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في 3 أشهر من يناير/كانون الثاني إلى مارس.