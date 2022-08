مصر.. روسيا توقع عقدا بـ2.2 مليار دولار مع كوريا الجنوبية لإنشاء محطة الضبعة النووية

قالت وزارة الصناعة الكورية إن شركة “أتوم ستروي إكسبورت” (إيه إس إي) الروسية تعاقدت من الباطن مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية لتوريد المواد والمساعدة في بناء 4 محطات في مصر.

وقالت الوزارة في بيان إن هيئة الطاقة النووية المصرية كانت قد منحت في الأصل الشركة الروسية عقد بناء 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميغاوات للمفاعل في منطقة الضبعة. وتبلغ قيمة الصفقة الروسية الكورية حوالي 3 تريليونات وون (2.25 مليار دولار).

وبحسب بيانات صادرة عن الشركتين الخميس الماضي فقد تعاقدت شركة “أتوم ستروي إكسبورت”، ذراع التصدير لشركة (روساتوم)، مع الشركة الكورية لتوريد المعدات والمواد اللازمة للتوربينات وإنشاء نحو 80 مبنى، وفق ما قالته روساتوم.

ووقع الاختيار على الشركة الكورية الجنوبية لتكون مقدم العرض الوحيد للمناقصة، بعد توقيع اتفاقية مبدئية في بداية عام 2022. ويأتي هذا الإعلان بعد نحو شهر من بدء روساتوم -التي تتولى الأعمال الإنشائية وتوفير الوقود لمحطة الضبعة- إنشاء المحطة البالغة تكلفتها 30 مليار دولار.

