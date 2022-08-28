اقتصاد|تركيا

أكثر من 23 مليون أجنبي زاروا تركيا خلال أول 7 أشهر من العام الجاري

مصطافون على شاطئ بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا (الأناضول)
28/8/2022

قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن أكثر من 23 مليون أجنبي زاروا البلاد خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من العام الجاري.

وأضافت الوزارة -في تقرير لها حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منه- أن ألمانيا جاءت في المركز الأول من حيث عدد مواطنيها الذين زاروا تركيا بنحو 3 ملايين، وحلّت روسيا في المركز الثاني بنحو 2.2 مليون، وبريطانيا في المركز الثالث بعدد زوار بلغ 1.8 مليون.

وزادت إيرادات تركيا من قطاع السياحة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 190.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفق البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية في يوليو الماضي، فقد بلغت إيرادات قطاع السياحة خلال الفترة المذكورة أكثر من 8.7 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن 83.8% من الإيرادات جاءت عن طريق الزوار الأجانب، و16.2% عن طريق المغتربين.

وأوضحت البيانات أن 70.4% من الزوار الأجانب قدموا إلى تركيا من أجل الرحلات والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية، و14.8% من أجل زيارة الأقارب والأصدقاء، و6.7% بهدف التسوق.

المصدر : الجزيرة مباشر