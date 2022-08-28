أكثر من 23 مليون أجنبي زاروا تركيا خلال أول 7 أشهر من العام الجاري

قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن أكثر من 23 مليون أجنبي زاروا البلاد خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من العام الجاري.

وأضافت الوزارة -في تقرير لها حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منه- أن ألمانيا جاءت في المركز الأول من حيث عدد مواطنيها الذين زاروا تركيا بنحو 3 ملايين، وحلّت روسيا في المركز الثاني بنحو 2.2 مليون، وبريطانيا في المركز الثالث بعدد زوار بلغ 1.8 مليون.

Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 2022 yılının ilk 7 ayında 26 milyonu aştı. Yabancı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 arttı ve 23 milyon 30 bin 209 oldu. 1⃣ Almanya

2⃣ Rusya

3⃣ İngiltere Ayrıntısı👉 https://t.co/TwRegW7hZl pic.twitter.com/3HFtHj1SzS — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) August 22, 2022

وزادت إيرادات تركيا من قطاع السياحة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 190.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفق البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية في يوليو الماضي، فقد بلغت إيرادات قطاع السياحة خلال الفترة المذكورة أكثر من 8.7 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن 83.8% من الإيرادات جاءت عن طريق الزوار الأجانب، و16.2% عن طريق المغتربين.

وأوضحت البيانات أن 70.4% من الزوار الأجانب قدموا إلى تركيا من أجل الرحلات والترفيه والأنشطة الرياضية والثقافية، و14.8% من أجل زيارة الأقارب والأصدقاء، و6.7% بهدف التسوق.