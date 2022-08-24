الدولار يصعد والذهب يتراجع واليورو يقترب من أدنى مستوى في 20 عاما

عوّض الدولار، اليوم الأربعاء، بعض الخسائر الناجمة عن صدور بيانات وعاد للصعود نحو ذرى حققها في الآونة الأخيرة، بينما ظل اليورو تحت ضغط وسط مخاوف متزايدة حيال الركود تغذيها أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

والتقط الدولار أنفاسه بعد مسوح مخيبة للآمال لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة التي كُشف عنها أمس الثلاثاء، فضلًا عن انخفاض مبيعات المنازل الجديدة. يأتي هذا بعد موجة صعود دفعت العملة الأمريكية إلى أقوى مستوى مقابل اليورو في 20 عامًا.

لكن أوربا لديها مخاوف نمو خاصة بها نابعة من انكشافها الأكبر على إمدادات الغاز الروسي، بينما تسعى المنطقة لإعادة ملء المخزونات قبل الشتاء.

وقالت شركة الطاقة الروسية غازبروم، يوم الجمعة الماضي، إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لأوربا 3 أيام عبر خط أنابيب (نورد ستريم 1) بسبب أعمال صيانة.

وسجل اليورو دولارًا واحدًا لفترة وجيزة أمس الثلاثاء، لكنه عاد تحت الضغط إلى 0.9950 دولار في التعاملات الأوربية المبكرة، وهو أعلى قليلًا من أدنى مستوى سجله أمس البالغ 0.99005 دولار.

وقال سايمون هارفي، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في مونكس يوروب “من الصعب جدًّا على السوق دفع اليورو إلى ما فوق مستوى التكافؤ”، وأرجع ذلك إلى المخاوف حيال إمدادات الطاقة في أوربا واحتمالات نبرة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع جاكسون هول يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1% إلى 108.66، مقتربًا من ذروة 20 عامًا المسجلة في يوليو/تموز عند 109.29.

تراجع الذهب

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أبقت المستثمرين حذرين قبيل مؤتمر للمجلس في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1746.18 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7% في الجلسة السابقة، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1769.20 دولارًا.

وسيتركز الاهتمام على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في المؤتمر السنوي العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الإشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وكان نيل كاشكاري -رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس- أحدث مسؤول يؤكد أن تركيز البنك المركزي ينصب على السيطرة على التضخم قبل أي شيء آخر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس/آذار لاحتواء ضغوط التضخم، وأشار إلى أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.