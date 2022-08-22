مصر.. استقالة رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة من منصبه

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قرارًا بتعيين المهندس خالد عباس -نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية- رئيسًا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفًا للواء أحمد زكي عابدين الذي تقدّم باستقالته من منصبه.

ونقلت صحف ومواقع مصرية (محلية) عن عابدين قوله إنه أدى مهمته بنجاح، وقرر إفساح المجال لغيره نظرًا لتقدمه في السن وحاجته إلى الراحة.

وذكرت صحف مصرية أنه من المتوقع أن يقود عباس ملف طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة خلال الفترة المقبلة، بعد أن طالب السيسي في أغسطس/آب 2021 بوضع خطة لقيد أسهم الشركة في البورصة، والإشراف على افتتاح المرحلة الأولي من المدينة، مع التجهيز للبدء في أعمال طرح المرحلة الثانية.

هل ستنعكس مشروعات #السيسي بشكل أفضل على المصريين؟ pic.twitter.com/mlNpD1wb9Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2021

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة الشروق (محلية) إن اللواء محمد عبد اللطيف -المدير العام لشركة العاصمة الإدارية- تقدّم باستقالته، وذلك بعد مرور 6 سنوات من تولي منصبه.

ونقلت الشروق عن مصادر مطلعة قولهم إن عبد اللطيف سيعمل مستشارًا لشركة العاصمة الإدارية بدءًا من سبتمبر/أيلول المقبل.

يُذكر أن اللواء زكي عابدين كان قد تولى إدارة شركة العاصمة الإدارية نحو 5 أعوام منذ 2017، كما شغل منصب الملحق العسكري بالسفارة المصرية في واشنطن بين 1993 و1995، وعقب خروجه من القوات المسلحة، تولى رئاسة الجهاز المركزي للتعمير.