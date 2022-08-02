بفضل ارتفاع أسعار الطاقة.. تضاعف أرباح بريتش بتروليوم 3 مرات

قالت مجموعة بريتش بتروليوم(بي بي) النفطية البريطانية العملاقة، اليوم الثلاثاء، إنها حققت أرباحا مضاعفة في الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع أسعار الطاقة.

يأتي ذلك بعدما سجلت خسارة كبيرة على خلفية انسحابها من روسيا.

وذكرت الشركة في بيان أن صافي الأرباح بلغ 9.3 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/ حزيران، وهي زيادة بـ3 أضعاف على أرباح الفترة ذاتها العام الماضي.

وتختلف هذه الأرقام بشكل كبير عن خسارة قدرها 20.4 مليار دولار -بعد احتساب الضرائب- في الربع الأول من العام، عندما سجّلت تراجعا في أعقاب قرارها مغادرة روسيا ردًّا على حربها على أوكرانيا.

وتعد “بي بي” آخر شركة كبيرة للطاقة تسجّل ارتفاعا في الإيرادات في الربع الثاني من العام مع ارتفاع أسعار النفط والغاز غداة حرب روسيا -التي تعد منتجا أساسيا للخام- على أوكرانيا.

وارتفعت الأسعار بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بكورونا، مما أدى إلى ازدياد الطلب العالمي على الطاقة.

وفي توقعاتها للربع الثالث من العام، قالت “بي بي” إن أسعار النفط “ستبقى مرتفعة، بسبب تواصل اضطراب الإمدادات الروسية والمستويات المنخفضة من الطاقة الاحتياطية وفي وقت تعد مستويات المخزونات أقل بكثير من المعدل على 5 سنوات”.

وحذّرت من أن أسعار الغاز ستبقى أيضا “مرتفعة ومتقلبة” في ظل تقليص روسيا الإمدادات الأوربية ردًّا على العقوبات الغربية المفروضة عليها إثر حربها على أوكرانيا.

وقالت “بي بي” إن التوقعات بالنسبة للغاز “تعتمد بشكل كبير على تدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب أو اضطرابات أخرى في الإمداد”.

وإجمالًا، سجّلت “بي بي” خسارة صافية قدرها 11.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.

وجاء ذلك نتيجة غرامة في الربع الأول بقيمة 24.4 مليار دولار مرتبطة بقرارها سحب حصتها البالغة نسبتها 19.75% في مجموعة “روسنفت” الروسية للطاقة وأنشطتها الأخرى في البلاد، ولم تحقق بي بي بذلك أي أرباح من ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الأول من السنة.