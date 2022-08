بلومبرغ: مصر تدرس جمع قروض بنكية بنحو 2.5 مليار دولار مع اشتداد الضغوط الاقتصادية

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن مصر تدرس الحصول على قروض بنكية بنحو 2.5 مليار دولار، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية بسبب تراجع السياحة وزيادة أسعار النفط والحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة -طلبت عدم الكشف عن هويتها- قولها إن الحكومة تُجري محادثات أولية مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل هذا القرض، بينما قال مسؤولون حكوميون إنهم ليس لديهم معلومات عن هذه المسألة.

ويقود بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري هذا القرض، ودُعيت بنوك أخرى للمشاركة، ومن المتوقع تسعير الاقتراض عند نحو 400 نقطة أساس لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لمصدرَين تحدثا لبلومبرغ.

وتسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الميزان الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023، وفق بلومبرغ.

Egypt is considering raising a loan of about $2.5 billion as economic pressure in the North African nation intensifies, sources say https://t.co/JvGpkSVAGx

— Bloomberg (@business) August 11, 2022