بلومبرغ: مصر تدرس جمع قروض بنكية بنحو 2.5 مليار دولار مع اشتداد الضغوط الاقتصادية

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن مصر تدرس الحصول على قروض بنكية بنحو 2.5 مليار دولار، مع اشتداد الضغوط الاقتصادية بسبب تراجع السياحة وزيادة أسعار النفط والحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة -طلبت عدم الكشف عن هويتها- قولها إن الحكومة تُجري محادثات أولية مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل هذا القرض، بينما قال مسؤولون حكوميون إنهم ليس لديهم معلومات عن هذه المسألة.

ويقود بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري هذا القرض، ودُعيت بنوك أخرى للمشاركة، ومن المتوقع تسعير الاقتراض عند نحو 400 نقطة أساس لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لمصدرَين تحدثا لبلومبرغ.

وتسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الميزان الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023، وفق بلومبرغ.

Egypt is considering raising a loan of about $2.5 billion as economic pressure in the North African nation intensifies, sources say https://t.co/JvGpkSVAGx — Bloomberg (@business) August 11, 2022

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد المصري لتأمين المزيد من النقد الأجنبي في الوقت الذي تسعى فيه لسد العجز الهائل، إذ أثرت الأسعار المرتفعة للنفط والسلع الغذائية بشكل كبير على اقتصاد مصر بوصفها أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تضرر الاقتصاد كذلك من انخفاض أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا.

ويوفر التمويل الخليجي دعامة أساسية لمصر ولاستقرار أوضاعها المالية، وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في الاقتصاد المتعثر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد.

وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال الخارجة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

وتواجه مصر خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية.

وأدت تلك الضغوط إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 22% منذ مارس/آذار، واستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي عند 19.17 جنيهًا للدولار، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر/كانون الأول 2016 حين بلغ 19.54 جنيهًا للدولار.