تجنبا للبيع الطارئ.. ماسك يبيع أسهما في تسلا بنحو 7 مليارات دولار

باع إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا- أسهما بقيمة 6.9 مليارات دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية تحسبًا لخسارة معركته مع تويتر.

وكتب ماسك على تويتر قائلًا إن من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

كان ماسك -أغنى أثرياء العالم- قد قال في أبريل/نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم تسلا، وذلك بعد أن باع أسهمًا بقيمة 8.5 مليارات دولار في الشركة آنذاك.

إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر إلى بيع المزيد من أسهم تسلا.

وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل لشراء منصة التواصل الاجتماعي، ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات، ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 ملايين سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس/آب، وفقًا لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية.

ويمتلك ماسك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا، وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى نحو 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

ووقّع إيلون ماسك اتفاقية بقيمة 44 مليار دولار لشراء أسهم بالشبكة الاجتماعية، قبل الانسحاب منها من جانب واحد، في أوائل يوليو/تموز الماضي.

ويعتقد ماسك أن تويتر كذب بشأن نسبة الحسابات الآلية والوهمية، بل إنه يدعي أن الشبكة الاجتماعية “غشت” عبر زيادة عدد الحسابات التي يمكن تحقيق الدخل منها.

وكان تويتر قد رفع دعوى قضائية ضد ماسك، لإجباره على الوفاء بوعوده، وردّ ماسك بهجوم مضاد أمام المحكمة ذاتها عبر شكوى يطلب فيها تحييده من الاتفاقية، ويأمر تويتر بدفع تعويضات له.