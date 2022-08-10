بايدن يوقع قانون إعادة إنتاج أشباه الموصلات في أمريكا (فيديو)

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، قانونًا لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإحياء قطاع إنتاج أشباه الموصلات وغيرها من أدوات التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة خشية من هيمنة الصين عليها.

يشتمل القانون الذي أُطلِق عليه “ذي تشيبس آند ساينس آكت” على نحو 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج الشرائح الرقيقة، وهي مكونات صغيرة صعبة التصنيع نسبيًّا، وتُعد أساسية في كل الأجهزة الحديثة.

كما يخصص القانون الذي تبناه الكونغرس نهاية يوليو/تموز عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.

ويقول البيت الأبيض إن التزام الحكومة بتعزيز الصناعات العالية التقنية يجذب مستثمرين من القطاع الخاص على نطاق واسع، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة في أشباه الموصلات وحدها 50 مليار دولار.

ويُعد نصيب الأسد من ذلك هو خطة أعلنتها شركة مايكرون الأمريكية لاستثمار 40 مليار دولار في التوسع المحلي بحلول عام 2030.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن الدعم المالي بموجب هذا القانون سيساعد “في كسب المنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين”، وأضاف “رجال الأعمال هم سبب تفاؤلي الشديد بشأن مستقبل بلدنا” وهذا “القانون يعزز جهودنا لصنع أشباه الموصلات هنا في أمريكا”.

Here's the deal: America invented semiconductors. But after American manufacturing was hollowed out, we let semiconductors go overseas. Today, we bring microchip building – and the jobs that come with it – home. pic.twitter.com/xroL1SNzyK — President Biden (@POTUS) August 9, 2022

وكان أحد المواضيع الرئيسية لبايدن منذ توليه منصبه هو الحاجة إلى تجديد القيادة الأمريكية لأحدث الابتكارات وإعادة بناء القاعدة الصناعية المحلية في مواجهة الاستثمارات الصينية الضخمة المدعومة من الدولة.

وتُعد أشباه الموصلات مهمة للغاية لأنها حيوية لكل الصناعات، من الغسالات إلى الأسلحة المتطورة، وكلها تقريبًا مصنوعة خارج الولايات المتحدة.

ورغم أن أشباه الموصلات اختُرعت في الولايات المتحدة، فإن البلاد تنتج نحو 10% فقط من الإمدادات العالمية، وفقًا للبيت الأبيض، مع استيراد حوالي 75% من الإمدادات الأمريكية من شرق آسيا.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية نيل برادلي “تمرير قانون الرقائق هو استثمار تاريخي في مستقبل أمريكا. سيعزز إنتاج الرقائق الدقيقة محليًّا ويقوي سلاسل التوريد لدينا، ويزيد البحث والتطوير المحلي ويعزز أمننا القومي”.

انتصار لبايدن

ويمثل تمرير هذا القانون بالنسبة إلى بايدن انتصارًا جرى انتزاعه بعد معركة طويلة، وأخبارًا سارة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكان قد علّق في بيان عقب تصويت الكونغرس على أن القانون “سيقلل من تكاليف المعيشة اليومية ويخلق وظائف صناعية بأجر جيد في البلاد، ويعزز موقع الولايات المتحدة الرائد في الصناعة المستقبلية”.

Today, I sign into law the CHIPS and Science Act. It's a once-in-a-generation law that invests in America by supercharging our efforts to make semiconductors here at home. Today represents a more secure economy, jobs, and a stronger future for our nation. America is delivering. — President Biden (@POTUS) August 9, 2022

وسيوقع بايدن، اليوم الأربعاء، مشروع قانون آخر لزيادة التمويل للمحاربين القدامى الذين تعرّضوا للسموم. ومثل مشروع قانون الرقائق، حصل هذا النص على دعم الحزبين في الكونغرس المنقسم عادة.

ومن المقرر أن يوقع بايدن أيضًا مشروع قانون ضخم للاستثمار المحلي، مدعومًا من الديمقراطيين فقط، يهدف إلى مكافحة تغيّر المناخ وخفض تكاليف الرعاية الصحية.