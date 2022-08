بايدن يوقع قانون إعادة إنتاج أشباه الموصلات في أمريكا (فيديو)

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، قانونًا لمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار لإحياء قطاع إنتاج أشباه الموصلات وغيرها من أدوات التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة خشية من هيمنة الصين عليها.

يشتمل القانون الذي أُطلِق عليه “ذي تشيبس آند ساينس آكت” على نحو 52 مليار دولار لتعزيز إنتاج الشرائح الرقيقة، وهي مكونات صغيرة صعبة التصنيع نسبيًّا، وتُعد أساسية في كل الأجهزة الحديثة.

كما يخصص القانون الذي تبناه الكونغرس نهاية يوليو/تموز عشرات المليارات من الدولارات لغايات البحث والتطوير.

ويقول البيت الأبيض إن التزام الحكومة بتعزيز الصناعات العالية التقنية يجذب مستثمرين من القطاع الخاص على نطاق واسع، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات الجديدة في أشباه الموصلات وحدها 50 مليار دولار.

ويُعد نصيب الأسد من ذلك هو خطة أعلنتها شركة مايكرون الأمريكية لاستثمار 40 مليار دولار في التوسع المحلي بحلول عام 2030.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن الدعم المالي بموجب هذا القانون سيساعد “في كسب المنافسة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين”، وأضاف “رجال الأعمال هم سبب تفاؤلي الشديد بشأن مستقبل بلدنا” وهذا “القانون يعزز جهودنا لصنع أشباه الموصلات هنا في أمريكا”.

Here's the deal: America invented semiconductors.

But after American manufacturing was hollowed out, we let semiconductors go overseas.

Today, we bring microchip building – and the jobs that come with it – home. pic.twitter.com/xroL1SNzyK

