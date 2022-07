تقرير: القطاع الخاص في مصر يتراجع لأدنى مستوى له منذ عامين

كشف مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الصادر عن شركة الخدمات المالية (ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت) وصول الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص في مصر إلى أدنى مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2020.

ويعد هذا المؤشر واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية في العالم ويرتكز عليه بشكل كبير في تقييم تطورات الأداء الاقتصادي لأي دولة.

ونشرت النسخة الإنجليزية لجريدة الأهرام المصرية (رسمية) تحليلات (ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت) التي أوضحت أن الاقتصاد المصري غير النفطي شهد أضعف أداء له في عامين، إذ تراجعت الشركات عن الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر صرف الجنيه (العملة الرسمية في مصر) ونقص المواد الأولية.

Manufacturing PMI in Egypt decreased to 45.20 points in June from 47 points in May of 2022. https://t.co/wbK9ovhc2W pic.twitter.com/mSJgLPzTds

وأشارت البيانات إلى أن حالة الانخفاض الحاد في المشروعات والاستثمارات الجديدة ناتجة عن “المناخ السياسي القائم الذي تسبب في تباطؤ نشاط الشركات ومشترياتها من المدخلات”.

وفي هذا الصدد، ذكر التقرير أن الضغوط التضخمية في مصر مدفوعة بقيود العرض والمناخ السياسي وتكاليف النقل، فضلًا عن انخفاض قيمة الجنيه ما أدى إلى ارتفاع رسوم الاستيراد.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.2 من 47.0 في مايو/أيارالماضي، مبتعدًا عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وفي السياق، انخفض اثنان من أكبر مكوني مؤشر مديري المشتريات وهما مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020، في يونيو، مسجلين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات، بحسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن ما يقرب من ربع الشركات التي شملتها الدراسة شهدت انخفاضًا في أحجام الطلبات الجديدة خلال فترة المسح الأخيرة، وسط إشارات إلى الانخفاض في طلبات العملاء بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5% في يونيو من 13.1% في مايو الماضي. وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو من 62.1 في مايو/أيار، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3.

Egypt June PMI: 45.2 vs 47.0 in May. Output and new orders declined heavily and there was (not surprisingly) a sharp rise in input costs and in selling prices. Not a good backdrop, especially with weaker sakes. Businesses, however, expect conditions in the year ahead to improve.

— Angus Blair (@AngusBlair1) July 6, 2022