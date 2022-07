تقرير: مصر تخطط لبيع 65% من أصول الدولة للقطاع الخاص وخبراء يشككون في جدواه

رصد تقرير نشره موقع (ميدل إيست آي) اقتراح الحكومة المصرية مضاعفة الحصة الحالية للقطاع الخاص في الاقتصاد، وسط تشكيك عدد من خبراء الاقتصاد في جدوى الخطة.

وكانت الحكومة المصرية قد كشفت عن وثيقة أطلقت عليها “سياسة ملكية الدولة” تمثل محاولة من القاهرة لإعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار المحلي وإقناع المستثمرين بضخ مليارات الدولارات في مصر.

وأعلنت الحكومة المصرية أن الهدف النهائي لهذه السياسة هو سيطرة القطاع الخاص على أكثر من 65% من الاقتصاد بدلًا من حصته الحالية التي تمثل 30%، وفق الموقع الإخباري المهتم بشؤون الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة أعدت أصولًا ومشاريع بقيمة 40 مليار دولار ستُباع للقطاع الخاص أو تُعرَض للشراكة معه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

