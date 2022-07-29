مصر.. تحرك رسمي ضد “سماسرة البيض” بعد ارتفاع غير مسبوق في الأسعار (فيديو)

أعلن جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة في مصر رفع دعوى قضائية ضد 4 ممن وصفهم بـ”سماسرة بيض المائدة”، بعد ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 70 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 77 جنيها.

وقال الجهاز في بيان إن التجار الأربعة ثبت اتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وحتى يوليو الجاري، “الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيض مما يثقل كاهل المواطن المصري كونه سلعة غذائية أساسية طوال العام”.

وأوضح البيان أن جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة، “لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب، حيث من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته منفردًا دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم، وضمان تحقيق هوامش أرباح على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار”.

جهاز حماية المنافسة في #مصر يحرك دعوى قضائية ضد #كارتل #سماسرة_البيض بعد ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق pic.twitter.com/mGmEGCeSBi — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) July 29, 2022

وتراوحت تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي وقت أعرب بعضهم عن ترحيبه بالدعوى، شكك آخرون فيها واتهموا جهاز حماية المنافسة بالإهمال والصمت على ارتفاع سعر البيض طوال الفترة الماضية.

ولا يزال ارتفاع سعر البيض يثير غضبًا وسط المواطنين، الذين يتساءلون عن سبب الارتفاع رغم الإعلان سابقًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض.

وتأتي المطالبات تزامنًا مع تفاعل مغردين غاضبين من الزيادة الأخيرة عبر منصات التواصل، في ظل دعوات لحملة مقاطعة عامة، لحين تدخل الحكومة للرقابة على الموزعين وضبط الأسعار.

في مواطن صدق ان تاجر البيض لما لقى، الكلام كثر على البيض

في السوشيال ميديا راح منزل سعر البيض.

تخيل!!! — Adiabatic (@Flatlinar) July 29, 2022

قسما بعزة جلالة الله انا ما كنت اعرف ان المصريين بيعزوا البيض كده ولا بياكلوه يوميا بالشكل ده، انا راجل غلبان بفطر بسكوت أو ويفر مع الشاي كل ايام الأسبوع تقريبا ولما بغير يا ساندوتش جودة أو بسطرمة أو طبق فول من اللي قلبك يحبه مع شوية بصل — Ronin🇪🇬🇪🇬 (@ShogunEgy) July 28, 2022

#مقاطعة_البيض مقاطعة حتي يضل سعر الكرتونة الي 30 جنيه او خلوه يفقس — ENOUGH (@nomoreigaveup) July 28, 2022