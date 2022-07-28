البنك المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم في نهاية 2022

قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو، إن توقعات التضخم لنهاية العام الحالي ارتفعت من 42.8% إلى 60.4%.

وقدم قاوجي أوغلو، الخميس، إحاطة إعلامية في العاصمة أنقرة، بمناسبة إعلان تقرير التضخم الثالث لهذا العام.

وأضاف أن توقعات البنك المركزي للتضخم نهاية 2023 أن يكون عند 19.2%، وفي نهاية 2024 أن يكون عند 8.8%.

وصعد مؤشر أسعار المستهلك في الأسواق التركية خلال يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 4.95% على أساس شهري، مقارنة بمايو/أيار السابق له.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع التضخم على أساس سنوي خلال يونيو إلى 78.62%.

من جانبه، يعارض الرئيس رجب طيب أردوغان رفع أسعار الفائدة، ويرى في رفعها رفعًا لأسعار السلع، وقد أقال حكّام المصارف المركزية الذين رفعوا أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وأصبحت الليرة على بُعد 4% فقط من أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.

وبلغ المعدل السنوي الرسمي لارتفاع أسعار المستهلك في تركيا 78.6%، على أن يستمرّ في الارتفاع وكسر أرقام قياسية سُجلت نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وتشهد أسعار السلع عالميا ارتفاعات متتالية، مدفوعة بتبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ قفزت أسعار الطاقة بصدارة النفط والغاز الطبيعي، وأسعار الأغذية بصدارة الحبوب.