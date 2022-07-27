للمرة الرابعة خلال عام.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة مجددا لمكافحة التضخم

رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة القياسي مرة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأمريكي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من 4 عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال “مرتفعًا للغاية”، وأضاف أن رفع سعر الفائدة من جديد بمعدل “كبير على نحو غير عادي” قد يكون ضروريًا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر/أيلول، كجزء من محاولات تهدئة التضخم.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان صدر بعد اجتماع لجنته النقدية “تباطأت مؤشرات الإنفاق والإنتاج في الفترة الأخيرة، ومع ذلك ظلت فرص العمل مرتفعة في الأشهر الماضية ولا يزال معدل البطالة منخفضًا”.

وهذه هي الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة خلال هذا العام “ربع نقطة في مارس/آذار ونصف نقطة في مايو/أيار، وثلاثة أرباع نقطة في يونيو/حزيران وهي الأعلى منذ عام 1994”.

وأضاف البيان أن “اللجنة النقدية تتوقع أن الزيادات الجديدة في معدلات الفائدة ستكون مناسبة”.

واتخذ البنك المركزي الذي عادة ما يزيد الفائدة بربع نقطة، خطوة كبيرة في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في يونيو الماضي إلى مستوى قياسي جديد منذ أكثر من 40 عامًا عند 9.1% خلال عام.

والهدف من هذه الزيادات في معدلات الفائدة هو جعل الائتمان أكثر تكلفة لإبطاء الاستهلاك والاستثمار، وفي نهاية المطاف تخفيف الضغط عن الأسعار.

وتم اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الـ12 الذين صوتوا عليه، بعد أن انعقدت اللجنة النقدية بكامل أعضائها لأول مرة منذ 2013.

تحرك مواز من دول الخليج

وفي تحرك مواز، قال البنك المركزي السعودي إنه زاد أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس بالنظر إلى ارتباط الريال السعودي بالدولار.

ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) 75 نقطة أساس إلى 3.0% و2.5% على الترتيب.

كما رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع 75 نقطة أساس إلى 3% بالتوازي مع زيادة مماثلة في سعر الفائدة القياسي من البنك المركزي الأمريكي بالنظر إلى ارتباط الريال القطري بالدولار.

وقال مصرف قطر المركزي في بيان إنه زاد سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 3.25% وسعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.75%.

قرار لجنة السياسة النقدية الخاص بأدوات السياسة النقدية – يوليو 2022#مصرف_قطر_المركزي#أسعار_الفائدة pic.twitter.com/GgeDz19eMt — مصرف قطر المركزي (@QCBQATAR) July 27, 2022

ورفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 3.75% ابتداء من الغد، بالنظر إلى ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار.

وأعلن المصرف المركزي عن الحفاظ على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي عند 50 نقطة أساس فوق السعر الأساسي.

وأعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.50% من 2.25% ابتداء من الغد.

CBK Raises Discount Rate by a Quarter Percentage Point to 2.50%https://t.co/jImcGFoo4X pic.twitter.com/jBc5SJgi2D — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) July 27, 2022

كما أعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25% بالنظر إلى ارتباط الدينار البحريني بالدولار.

ورفع مصرف البحرين المركزي سعر فائدة الإيداع لليلة واحد 75 نقطة أساس إلى 3% وسعر فائدة الإيداع لـ 4 أسابيع إلى 4% وسعر فائدة الخصم إلى 4.5%.